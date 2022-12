Citofono SMART: rispondi alla porta anche se non sei in casa (-70%)

Negli ultimi anni la tecnologia è entrata sempre di più nelle nostre vite, diventando parte integrante anche delle nostre case. Tra i vari strumenti utili per rendere sicure le nostre case, oggi ci sono anche i citofoni smart, come ad esempio il nuovo Arlo Video Doorbell.

In questo momento, puoi acquistarlo su Amazon a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto del 70%. Collegati ora per portalo a casa con soli 59,99€.

Ordinandolo ora potrai riceverlo a casa tua in appena 1 giorno lavorativo grazie alle spedizioni super veloci.

Arlo Video Doorbell: il citofono di cui tutti hanno bisogno

Da sempre il marchio Arlo produce videocamere di sicurezza per tenere sotto controllo il tuo appartamento. Il videocitofono Arlo Video Doorbell è un dispositivo smart che sarà estremamente utile se hai intenzione di rendere la tua casa ancor più sicura.

Grazie alla sua videocamera WIFI integrata potrai vedere chi sta suonando alla porta direttamente dal tuo smartphone o tablet, anche se ti trovi lontano da casa. Inoltre, grazie alle sue funzionalità di registrazione in cloud e al sistema di notifiche, potrai essere sempre al corrente di tutto quello che sta succedendo intorno alla tua abitazione

Questo videocitofono è un ottimo prodotto se desideri maggiore sicurezza in casa. Inoltre, ogni qual volta che qualcuno suonerà al citofono, riceverai una videochiamata sul tuo Smartphone per vedere di chi si tratta, feature interessante quando hai dei pacchi in consegna per esempio.

Cosa aspetti? Approfitta subito di questa super occasione e acquista il tuo citofono smart Arlo Video Doorbell per essere sempre al corrente di chi bussa alla tua porta. Lo puoi comprare su Amazon al prezzo speciale di soli 59,99€ con il mega sconto in corso.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

