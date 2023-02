Citofono NUOVO con questo campanello senza fili: waterproof e non solo

Questo campanello senza fili è un vero toccasana, non puoi non amarlo una volta che lo installi. Capace di risolverti un problema grosso ossia quello del citofono rotto o, ancora, di permetterti di averne uno aggiuntivo con una spesa minima, è semplice quanto essenziale.

Economico di suo, se ti colleghi su Amazon e spunti il coupon completi l’acquisto al minimo indispensabile e concludi un affare. Non aspettare un secondo in più e paga appena 19,49€.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Campanello senza fili: perfetto in casa e non solo

Visto che questo campanello senza fili arriva con ben due ricevitori, fatti dire che è perfetto per la tua casa ma non solo. Ad esempio puoi installarlo anche in ufficio o in negozio se ne hai l’esigenza. Dopotutto con una portata di 300 metri hai ben poco di cui preoccuparti: sei coperto da tutti i punti di vista.

Semplicissimo da installare, non hai bisogno di un tecnico visto che il campanello vero e proprio lo devi semplicemente fissare alla parete mentre i due ricevitori, una volta che li colleghi a una presa di corrente, entrano in funzione.

Conta che hai a portata di mano 32 suonerie e 5 volumi per poter personalizzare il sistema in una mossa.

A tal punto mi sembra giusto dirti che il campanello può essere installato in spazi interni così come in spazi esterni. Waterproof e certificato non ha problemi a contatto con pioggia, neve, grandine e tutto il resto.

Concludo col farti sapere che tutti i pezzi sono dotati di luce LED per farteli individuare anche al buio.

Porta a casa il tuo campanello senza fili senza se e senza ma, corri su Amazon dove spunti il coupon. Risparmi il 25% con un solo click e completi il tuo acquisto con appena 19€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.