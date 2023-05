Cinque videogiochi di Star Wars da comprare per il 4 maggio

Star Wars è una saga che ha appassionato generazioni di fan in tutto il mondo, grazie ai suoi film, alle sue serie e ai suoi personaggi indimenticabili. Il 4 maggio è una data speciale per celebrare questo amore: in inglese si pronuncia infatti “May the fourth”, cui suono ricorda la celeberrima frase “May the Force be with you” tradotta in italiano con l’iconico “Che la Forza sia con te”.

Se vuoi rendere il 4 maggio ancora più speciale, puoi sfruttare l’occasione per regalarti un fantastico videogioco a tema. Hai la possibilità di scegliere tra titoli estremamente variegati, con uscite recenti che hanno già conquistato il cuore degli appassionati. E non dimenticare che con le offerte di Amazon puoi persino risparmiare qualcosa.

5 giochi di Star Wars da regalarsi per il 4 maggio

Ecco cinque titoli che ti consigliamo di non perdere:

Star Wars Jedi Survivor: appena uscito e sequel di Jedi Fallen Order, è ambientato dopo l’Ordine 66, in cui vestirai i panni di un Jedi fuggiasco che dovrà sfuggire alla caccia dei Sith e dei cloni traditori. Il gioco include anche una modalità cooperativa online e una modalità storia con diversi finali. Il prezzo è di 79,99 euro.

Star Wars Jedi Fallen Order: il prequel appunto di Jedi Survivor, ambientato tra il terzo e il quarto episodio della saga, in cui vestirai i panni di Cal Kestis, un ex apprendista Jedi che dovrà ricostruire l’Ordine Jedi e affrontare l’Impero Galattico. Il gioco include anche una modalità foto e una modalità New Game Plus. Il prezzo è di 25,20 euro.

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker: un gioco di azione e avventura che ripercorre tutti i nove film della saga principale con il divertente stile dei mattoncini LEGO. Il titolo include anche oltre 300 personaggi giocabili, diverse modalità di gioco e una colonna sonora originale. Il prezzo è di 29,88 euro.

Star Wars Squadrons: un gioco di simulazione di volo spaziale che ti farà vivere battaglie epiche tra caccia stellari dell’Alleanza Ribelle e dell’Impero Galattico. Potrai vivere anche una modalità storia ambientata dopo Il ritorno dello Jedi e una modalità multigiocatore online con diverse modalità di gioco. Il prezzo è di 15,31 euro.

Star Wars Battlefront II: uno sparatutto in prima o terza persona che ti farà combattere nelle battaglie più iconiche della saga, sia a terra che nello spazio. Presente una modalità storia ambientata tra Il ritorno dello Jedi e Il risveglio della Forza e una forte attenzione al multigiocatore online con diverse modalità di gioco. Il prezzo è di 39,99 euro.

