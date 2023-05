Cinque set LEGO Star Wars in offerta da regalarsi per il 4 maggio

Se sei un fan di Star Wars, la saga creata da George Lucas nel 1977 e diventata un fenomeno culturale di portata globale, sai bene che il 4 maggio è una data speciale. Il motivo è semplice: in inglese, la data si pronuncia “May the fourth”, che ricorda la celebre frase “May the Force be with you” (“Che la Forza sia con te”). Per questo motivo, il 4 maggio è diventato il giorno dedicato a celebrare il tuo amore per il mondo di Guerre Stellari, con eventi, iniziative e offerte speciali.

Per festeggiare il 4 maggio in modo originale, perché non ti regali un set LEGO a tema? I mattoncini più famosi del mondo hanno infatti creato una vasta gamma di prodotti ispirati ai film, alle serie e ai personaggi della saga, che ti permetteranno di ricreare le scene più iconiche o di inventarne di nuove. Inoltre, grazie alle offerte di Amazon, potrai risparmiare sui tuoi acquisti e usufruire della spedizione Prime.

5 set LEGO Star Wars in offerta per il 4 maggio

Ecco cinque set LEGO Star Wars che ti consigliamo di non perdere:

LEGO 75301 Star Wars x-Wing Fighter di Luke Skywalker: il leggendario caccia stellare con cui Luke ha distrutto la Morte Nera nel primo film. Il set include anche le minifigure di Luke, della principessa Leia, del generale Dodonna e del droide R2-D2. Il prezzo è di 39,99 euro invece di 49,99.

LEGO 75257 Star Wars Millenium Falcon: la nave più veloce della galassia, pilotata da Han Solo e Chewbacca. Il set include anche le minifigure di Lando Calrissian, C-3PO, Finn e Boolio. Il prezzo è di 140,59 euro invece di 169,99.

LEGO 75304 Casco di Darth Vader: un impressionante modello da esporre del casco del signore dei Sith, simbolo del lato oscuro della Forza. Il set include anche una targhetta con il nome e un supporto. Il prezzo è di 66,99 euro invece di 79,99.

LEGO 75329 Diorama Volo sulla Trincea della Morte Nera: un fantastico set che riproduce la scena finale de Una Nuova Speranza, in cui Luke si appresta a distruggere la Morte Nera. Il set include anche le minifigure dei tre protagonisti e un supporto con una targhetta. Il prezzo è di 55,99 euro invece di 69,99.

LEGO 75312 Nave di Boba Fett: la nave del famoso cacciatore di taglie che ha fatto il suo ritorno nella serie The Mandalorian. Il set include anche le minifigure di Boba Fett e del Mandaloriano con il jetpack. Il prezzo è di 39,99 euro invece di 49,99.

Questi sono solo alcuni dei tanti set LEGO Star Wars disponibili su Amazon. Se vuoi scoprirne altri, puoi visitare la pagina dedicata. Affrettati però: le offerte sono valide solo fino al 4 maggio. Che la Forza sia con te!

