CINEMA in CASA con questa soundbar 4.1 in SCONTO su Amazon (-90€)

Oggi fai l’affare del weekend. Su Amazon è attivo un coupon che ti permette di risparmiare 90 euro sull’acquisto di questa eccellente soundbar 4.1 con tecnologia Dolby Atmos: spuntando la casella che trovi in pagina proprio sotto al prezzo ufficiale potrai pagarla soltanto 139,99 euro invece di 229,99. Subito dopo il pulsante ti raccontiamo perché dovresti approfittarne prima che finisca.

Soundbar 4.1 in offerta: le caratteristiche

Grazie al supporto della tecnologia Dolby Atmos, questa soundbar è in grado di creare un paesaggio sonoro multidimensionale per un intrattenimento coinvolgente. Il DSP trasforma lo stereo in 4.1 canali, offrendo un audio dinamico e coinvolgente. Collegata a dispositivi Dolby, trasforma il tuo spazio in un vero e proprio cinema domestico, offrendo un realismo sonoro 3D.

Attenzione al design staccabile, una vera chicca che ti permette di assemblarla in vari stili per adattarla alla disposizione e all’atmosfera della tua stanza. Il subwoofer incluso nella confezione ti permette di avere un suono bilanciato con bassi potenziati. I quattro driver full range integrati assicurano bassi ricchi e acuti nitidi, mentre il subwoofer amplifica l’ampiezza del diaframma, garantendo bassi più robusti.

La soundbar ti permette di scegliere fra tre diverse modalità di equalizzazione sonora pensate specificatamente per la musica, il cinema e i giochi. Da segnalare poi l’esclusivo “BassMX” di Ultimea che arricchisce le basse frequenze, offrendo bassi regolabili per un effetto potenziato.

Un vero mostro sonoro che puoi avere oggi su Amazon a soli 139,99 euro invece di 229,99: ricordati di spuntare il coupon sconto che trovi in pagina.