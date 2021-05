Sei in cerca di una ciabatta multipresa smart? Quella prodotta da Meross è in offerta su Amazon a soli 22,99€. Il prezzo di listino è reso vantaggioso prima da un ribasso del 9% e poi da un coupon di 7€.

Ciabatta multipresa smart: perché scegliere questo modello

Rendere la propria casa smart è un processo lungo. Per non farsi mancare nulla all’appello, una ciabatta multipresa smart e WiFi è ciò che fa al caso proprio. Il modello prodotto da Meross non solo mette a disposizione delle prese standard, ma molto di più.

Dotata di 3 prese AC e 4 porte USB, la ciabatta offre comodità e praticità. Le sue dimensioni sono abbastanza compatte e permettono di utilizzarla in ogni ambiente domestico (26.5 x 6.6 x 4.0 cm). La lunghezza del cavo di alimentazione è ottima dato che ammonta a 1,8 metri ed è realizzato in ABS.

A prima vista potrebbe sembrare complicata da utilizzare, ma invece è semplicissimo: basta scaricare l’applicazione Meross sullo smartphone, collegare la multipresa alla corrente e configurarla. Così facendo sarà possibile attribuire a ogni presa un nome specifico.

La sua compatibilità con Amazon Alexa, Google Home e SmartThings permette di gestirla attraverso semplici comandi vocali. I diversi elettrodomestici possono essere attivati e disattivati con il solo utilizzo della voce.

Non sono poi da sottovalutare la funzione timer che consente di gestire il tempo di accensione e spegnimento del dispositivo e il controllo remoto anche attraverso applicazione.

La ciabatta multipresa smart di Meross è acquistabile su Amazon a soli 22,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

