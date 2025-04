Ciabatta multipresa Belkin con PROTEZIONE integrata in maxi sconto: -40% su Amazon

Perfetta per casa e ufficio, la ciabatta multipresa da 6 posti di Belkin è oggi in offerta su Amazon a soli 17,99 euro invece di 29,99. Una splendida opportunità per un accessorio con sistema di protezione integrato e cavo di prolunga di 2 metri.

Ciabatta multipresa Belkin: proteggi i tuoi dispositivi a casa e in ufficio

La ciabatta è dotata di 6 prese CA protette e una potenza di protezione da 650 joule: questo significa avere un vero e proprio scudo contro picchi di tensione, fulmini, corto circuiti e sbalzi elettrici. Ogni volta che colleghi PC, TV, console o elettrodomestici, puoi stare sereno: tutto è al sicuro.

Il cavo da 2 metri è un altro pregio da non sottovalutare perché, oltre ad essere ultra resistente, ti permette di posizionare la multipresa dove ti serve, anche negli angoli più scomodi. Il design è solido e ignifugo, quindi garantisce una durata superiore rispetto le soluzioni più economiche.

Perfetta per organizzare al meglio un angolo della casa o dell’ufficio, questa multipresa Belkin è sicuramente una scelta affidabile. Falla tua al prezzo top su Amazon di 17,99 euro invece di 29,99.