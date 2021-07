La ciabatta intelligente di Meross è in promozione su Amazon a soli €25,49. Acquistandola trasformi la tua casa in una dimensione intelligente risparmi una decina di euro grazie alla doppia promozione attualmente in atto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Meross: A cosa serve la sua ciabatta intelligente

La ciabatta intelligente di Meross è un ottimo prodotto che ti consente di sbloccare molte funzionalità collegate alla corrente. Disponibile in colorazione Bianca, offre comodità e praticità oltre a un sistema completamente intelligente che puoi comandare come meglio credi.

È infatti compatibile con i maggiori assistenti virtuali tra i quali Amazon Alexa, Google Assistant e Samsung SmartThings. Qualora tu fossi sprovvisto di uno di questi, non ti preoccupare perché l'applicazione per smartphone offre la funzione di controllo remoto in modo efficiente. La puoi scaricare sia su Android che iOS gratuitamente.

Per quanto riguarda la tecnologia implementata all'interno della ciabatta, questa offre tre prese di tipo shuko e quattro entrate USB. Una volta che la colleghi alla corrente e la sincronizzi sulla tua rete WiFi puoi iniziare a godere di tutte le funzionalità che ti offre.

Ad esempio puoi impostare l'accensione di una lampada o lo spegnimento della stessa delle determinate ore o chiedere al tuo assistente vocale di attivare un ventilatore senza neanche doverti alzare. Per ultimo ma non per importanza, il materiale implementato per la costruzione di questa ciabatta è interamente ignifugo e sicuro per la tua casa.

Puoi acquistare la ciabatta intelligente di Meross su Amazon a soli €25,49. Se l'acquisti oggi, la puoi ricevere in meno di 48 ore se sei un cliente abbonato Prime. In caso contrario, la spedizione è comunque gratuita se scegli il punto di ritiro come opzione.

Non ti scordare di attivare il coupon per ottenere l'extra sconto, i pezzi in offerta sono limitati.

