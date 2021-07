Google Chromecast è in promozione su Amazon ad appena €39,00. Se effettui l'acquisto hai la possibilità di risparmiare qualche euro e di trasformare il tuo vecchio televisore in un'innovativa Smart TV.

Le spedizioni sono veloci gratuite su tutto il territorio nazionale.

Un prodotto così piccolo ma così potente: Google Chromecast

Se la tua TV è diventata così obsoleta che meriterebbe solo di essere cestinata, sappi che ancora non è arrivato il suo momento. Grazie Google Chromecast, infatti, la puoi trasformare in una smart TV con una spesa minima e che sicuramente ti fa risparmiare diverse decine di euro rispetto all'acquisto di un nuovo televisore.

La colleghi semplicemente a una porta HDMI e il gioco è fatto. Non è infatti richiesta alcuna installazione complicata se non quella di scaricare l'apposita applicazione sullo smartphone e iniziare a goderti tutto ciò che più ami.

Questa innovazione proposta da Google è compatibile con le maggiori applicazioni per lo streaming. Netflix, Amazon Prime, YouTube e Disney+ sono solo alcune tra le più note che puoi iniziare a utilizzare liberamente. Ovviamente devi possedere un abbonamento per poter godere del catalogo di queste ultime. Non sono neanche da ignorare le compatibilità con Spotify e DAZN.

Le funzionalità di Chromecast tuttavia, non si limitano al solo streaming in quanto è capace anche di riprodurre lo schermo dello smartphone sul televisore (screen mirroring) e rendere visibile a tutti quanti le proprie fotografie preferite.

Lo puoi acquistare in colorazione grigio antracite su Amazon a soli €39,00. Dato che è un prodotto Prime, se lo acquisti oggi lo ricevi una appena 48 ore se sei abbonato. Se invece sei un cliente standard, non ti preoccupare perché le spedizioni sono comunque gratuite scegliendo la consegna presso i punti di ritiro.

