Chromecast con Google TV a 29€ è STREPITOSO: 5 cose da provare subito

Lo spettacolare sistema Chromecast con Google TV non rende semplicemente smart il vecchio televisore, è pronto a sorprenderti con tutte le sue funzionalità eccezionali. Approfitta dello sconto Amazon del momento per prendere il modello HD a 29€ circa appena e scopri subito le prime 5 cose da provare subito.

Chromecast con Google TV: 5 cose che devi assolutamente provare

Un piccolo sorprendente concentrato di tecnologia. Un sacco di potenziale, tutto a portata di telecomando. Ecco le 5 cose che dovresti sapere su questo gadget e provare immediatamente:

telecomando con Google Home: il praticissimo telecomando in dotazione, supporta l’interazione diretta con l’assistente vocale di Google. Premi l’apposito pulsante e chiedile di gestire la TV, ma anche i dispositivi della casa smart oppure ottieni informazioni di qualsiasi genere; tante applicazioni: a disposizione su questo sistema hai una miriade di applicazioni che ti garantiranno l’accesso a tutto l’intrattenimento che desideri, senza limiti. Scarica l’app di Netflix, DAZN, Prime Video, Spotify, Pluto TV, Rai Play: c’è di tutto; Bluetooth: abbina controller di gioco, cuffie, soundbar e non solo al tuo sistema e rendilo più completo che mai. La presenza del Bluetooth amplia tantissimo il potenziale del dispositivo; trasmettere contenuti smartphone e tablet: scegli di condividere i contenuti presenti sullo schermo dei tuoi device, direttamente in grande, sulla televisione; nuova vita a vecchi schermi: chi dice che un Chromecast con Google TV va bene solo per la televisione? In realtà, è perfetto anche per portare a nuova vita i tuoi vecchi schermi, basta che abbiano un ingresso HDMI e il gioco sarà fatto. L’alimentazione avviene tramite porta USB e puoi usare l’alimentatore da parete che ricevi in confezione.

Insomma, questo piccolo concentrato di tecnologia è molto più di un mero sistema per guardare qualche video in streaming sul televisore. Per scoprirne tutto il potenziale e l’elevatissima qualità, non resta che approfittare dello sconto Amazon del momento e completare l’ordine al volo. La versione HD la prendi a 29,99€ e le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.