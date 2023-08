Chromebook Samsung oggi in MEGA SCONTO su Amazon (-150€)

Samsung Galaxy Chromebook Go porta con sé una qualità costruttiva di ottimo livello e fornisce un software in grado di soddisfare qualunque esigenza in ambito di lavoro, studio ed intrattenimento. Anche dal punto di vista estetico, il dispositivo non passa certo inosservato: bello fuori, veloce e potente dentro.

Devi approfittarne adesso, prima che l’offerta termini: effettua il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto pazzesco del 38%, Samsung Galaxy Chromebook Go sarà tuo con appena 249 euro invece di 399 euro.

Crollo di prezzo per Samsung Galaxy Chromebook Go

Un Chromebook estremamente sottile e leggero, per garantire la totale portabilità in favore di chi è sempre in movimento. A bordo troviamo una solida cerniera, che può essere ruotata fino a 180°. La medesima resistenza caratterizza l’apparecchio in toto, grazie a materiali in grado di reggere efficacemente ad urti e cadute accidentali.

Interfaccia semplice ed intuitiva, per un utilizzo immediato da parte di chiunque. Ottime performance dal punto di vista della connettività, con il supporto del velocissimo Wi-Fi 6. Nessun problema di durata: merito di una batteria che assicura fino a 12 ore in funzionamento, l’ideale per coprire un’intera giornata.

Segui l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, ed aggiungi al carrello il tuo nuovo Samsung Galaxy Chromebook Go: in questo modo risparmierai ben 150 euro ed arriverà a casa con spedizione veloce e gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.