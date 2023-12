Chromebook HP x360 ad un PREZZO IMBATTIBILE su Amazon: lo paghi meno di 330€

Il Chromebook HP x360 è attualmente in offerta con uno sconto del 18%, a 329,99€ invece di 399,99€. Questo dispositivo è alimentato dal sistema operativo ChromeOS, sviluppato da Google per offrire un’esperienza utente veloce, efficiente e sicura. La peculiarità di questo sistema è la sua capacità di aggiornarsi automaticamente nel tempo e puntare moltissimo sul cloud per permetterti la massima produttività senza bisogno di un SSD o HDD particolarmente capiente. A questo si aggiungono i vantaggi dell’ecosistema di Google, tra cui la compatibilità con le app del Play Store.

A livello di processore, il Chromebook monta un Intel Celeron N4120, caratterizzato da una frequenza massima di 2,6 GHz e 4 core. Tale processore offre prestazioni efficienti e a basso consumo energetico, ideali per un dispositivo progettato per la mobilità.

La memoria del Chromebook è di 4GB LPDDR4 a 2400 MHz, integrata e non espandibile. Inoltre, per un’avvio rapido e uno storage affidabile, il dispositivo è dotato di un’unità di archiviazione SSD da 64 GB eMMC.

Il display touchscreen da 14″ vanta una risoluzione Full HD di 1920 x 1080p, con tecnologia IPS per un ampio angolo di visione a 178°. La luminosità di 250 nits e il rivestimento antiriflesso assicurano un’esperienza visiva di qualità, mentre il design Micro-Edge conferisce al dispositivo uno stile sottile ed elegante.

La tastiera, di colore nero opaco, offre una corsa dei tasti di 1,5 mm, garantendo una digitazione confortevole e precisa. Il design del Chromebook si completa con una colorazione argento minerale, tastiera realizzata in plastica riciclata, e un peso di soli 1,49 kg con uno spessore di 1,82 cm, rendendolo estremamente portatile.

In termini di autonomia, il Chromebook offre fino a 12 ore e 15 minuti di utilizzo continuo, perfetto per chi è sempre in movimento. La funzionalità di Ricarica Rapida (HP Fast Charge) consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, assicurando una ricarica rapida durante i momenti di pausa.

Insomma, come ormai avrai capito il Chromebook HP x360 14 si presenta come una soluzione completa e conveniente, ideale per chi cerca un dispositivo versatile per l’uso quotidiano: approfitta di questa offerta per portare a casa un Chromebook di qualità a un prezzo vantaggioso.

