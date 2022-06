Chromebook ASUS, leggero e portatile a prezzo REGALO (solo su Amazon)

Il Chromebook ASUS in offerta su Amazon rappresenta l’occasione ideale per mettere le mani su un computer portatile valido sotto tutti i punti di vista, a maggior ragione quando viene venduto a un prezzo ridicolo con il 13% di sconto.

Ad appena 229€, infatti, hai l’opportunità di ricevere un computer che ti darà modo di lavorare, studiare o semplicemente svagarti senza spendere una cifra importante.

L’ottimo Chromebook di ASUS crolla di prezzo su Amazon ad appena 229€: prendilo al volo

Non farti ingannare dal prezzo a buon mercato: il Chromebook di ASUS è molto popolare e apprezzato per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Il design robusto e piacevole fa da coro a un monitor da 14 pollici ad altissima risoluzione, mentre la singolare cerniera che lo collega al corpo principale ti permette di ruotarlo di 180° per utilizzarlo senza problemi anche in piedi.

Sotto il cofano è presente un valido processore Intel di ultima generazione perfettamente ottimizzato, mentre il sistema operativo di Google viene costantemente aggiornato e migliorato per darti la possibilità di utilizzarlo per svolgere qualsiasi task. Nonostante il prezzo economico dispone inoltre di molte entrate USB per collegare rapidamente tutte le periferiche di cui hai bisogno, mentre l’interfaccia semplice e versatile porta tutti i servizi più importanti di Google a portata di click.

Non farti scappare questa bella occasione e acquista subito il buon Chromebook di ASUS fintanto che è ancora in sconto del 13% su Amazon; a questo prezzo hai la sicurezza di ricevere a casa in appena 1 giorno un dispositivo che potrai utilizzare senza compromessi per la navigazione sul web, per lo smart working, per guardare le tue serie TV preferite sulle più popolari piattaforme di streaming e molto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.