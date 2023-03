Chromebook al prezzo più basso: questo HP è la SCELTA GIUSTA (-40% su Amazon)

Se siete alla ricerca di un nuovo Chromebook che costi poco e che sia in grado di garantire un ottimo rapporto qualità/prezzo, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata da HP Chromebook 14a. Questo modello della gamma HP con ChromeOS è disponibile in offerta al prezzo scontato di 209 euro invece di 349,99 euro, con uno sconto del 40% e con la possibilità di puntare sull’acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Caratterizzato da un elegante colorazione Argento, il Chromebook di HP può contare su specifiche tecniche complete e su di un display Full HD da 14 pollici. Per accedere subito all’offerta è disponibile il link qui di sotto:

HP Chromebook 14a: a questo prezzo su Amazon è da prendere subito

Il Chromebook di casa HP è dotato di un processore Intel Celeron N4120 Quad-Core supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage. Tra le specifiche c’è spazio anche per un display IPS da 14 pollici con risoluzione Full HD e trattamento antiriflesso. Da segnalare una dotazione di porte completa e un’autonomia davvero ottima. Il Chromebook pesa appena 1,46 chilogrammi, risultando, quindi, facilmente trasportabile e utilizzabile in tutti i contesti, senza limitazioni.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare HP Chromebook 14a al prezzo scontato di 209 euro invece di 349,99 euro. Lo sconto è del 40% e garantisce la possibilità di acquistare il modello ad un prezzo decisamente conveniente. Da notare che è anche possibile optare per il pagamento in 5 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile puntare sul link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.