Chrome permetterà anche su Desktop di salvare e modificare screenshot

Secondo le ultime informazioni trapelate online, Google starebbe implementando nel browser Chrome una nuova funzionalità che, in maniera estremamente rapida e produttiva, consentirà agli utenti di catturare uno screenshot e successivamente modificarlo prima del salvataggio o dell'eventuale condivisione.

L'ultima chicca di Google Chrome per Desktop

Diamo uno sguardo al tutorial inserito di seguito che, in breve, ci mostra come sarà possibile catturare uno screenshot selezionando la zona precisa della pagina di proprio interesse (escludendo quindi dall'immagine finestre di chat, segnalibri o altri contenuti che si preferisce non far visualizzare):

Uno strumento che in molti potrebbero considerare inutile ma che, in realtà, dà modo di svolgere alcune semplici operazioni senza inutili perdite di tempo. Quanti di voi, ad esempio, hanno l'abitudine di salvare screenshot dal PC premendo sul pulsante “Stamp” per poi editarli su Paint? Ecco, grazie a questa interessante novità di Google Chrome non sarà più necessario ricorrere ad ulteriori applicazioni o installare specifiche estensioni: il tutto potrà essere svolto direttamente nel browser.