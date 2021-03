Durante le scorse ore è stato reso disponibile un nuovo aggiornamento per Google Chrome, la versione Android introduce la possibilità di visualizzare un’anteprima dei link prima di aprirli del tutto. Il roll-out è iniziato e gradualmente tutti i device Android disporranno della nuova versione del browser mobile.

Una volta ricevuto ed installato l’aggiornamento compare – alla pressione prolungata di qualunque link – la funzione “Anteprima” (Preview Page in inglese). Scegliendo l’opzione il link si apre parzialmente, permettendo all’utente di verificarne il contenuto per poi scegliere se accedere completamente alla pagina.

La preview in questione si sovrappone alla pagina d’origine, mostrando una finestra più piccola con la possibilità di aprire il link in una tab vera e propria o chiuderla cliccando sulla “X” in alto a destra. La visualizzazione dell’anteprima si interrompe anche effettuando uno swipe dall’alto verso il basso.

In alternativa è possibile aprire il link in una finestra in incognito o inserirlo all’interno di un gruppo, quest’ultima funzione è arrivata lo scorso mese sulla versione Android di Chrome.

Pur non essendo una funzione rivoluzionaria, sembra che molti apprezzino la possibilità di visualizzare l’anteprima di una pagina web prima di aprirla.

