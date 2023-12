Christmas Dreame: una vetrina di sconti e di idee per la casa

La vetrina di Natale di Dreame è una delle più varie e interessanti che si possano incontrare in questo periodo. Si tratta, infatti, di una vetrina densa di utilità, scintillante di sconti, ricca di opzioni e fin da subito appetibile per le sue mille possibilità.

Messo da parte il Black Friday, il tappetino rosso verso il Natale vede una molteplicità di prodotti Dreame arrivare a sconti anche superiori al 30%, regalando così un elenco di idee perfette da portare sotto l’albero. Quel che si regala con un Dreame, infatti, è il piacere del tempo libero, uno strumento di utilità quotidiana, un progetto di vita più pratico e accomodante. Come? Basta sfogliare la margherita degli sconti e scegliere il petalo migliore, quello che più consente di risparmiare tempo e fatica per restituirlo ad attività che possano regalare maggiori soddisfazioni

Se c’è un elemento che emerge tre questi sconti è la forza del brand: in poco tempo si è imposto nei settori in cui ha portato nuovi prodotti, identificandosi come riferimento affidabile e dal design sempre più elegante. I prodotti proposti per questa corsa verso il Natale abbracciano vari ambiti e si presentano in modo molto differenziato, offrendo così una vasta possibilità di scelta davvero per ogni esigenza.

Dreame L10 Prime è un robottino per la pulizia di casa completo ed estremamente affidabile, al quale poter delegare la pulizia dei pavimenti senza doverci pensare più. Il raccoglitore a tre razze, il potente aspiratore centrale da 4000 Pa ed i moci rotanti autopulenti rappresentano la garanzia di un pulito profondo e completo: la navigazione LDS guida il robot lungo i percorsi migliori, la mappatura 3D consente di evitare ogni ostacolo ed il riconoscimento delle superfici permette anche di sollevare i moci fino a 7 mm per evitare contatti con i tappeti.

Si può controllare da app, si può avviare con Alexa e, soprattutto, ci si può dimenticare delle pulizie domestiche: L10 Prime è un robot di grande indipendenza operativa, che tramite semplici notifiche avvisa soltanto della necessità di svuotare il serbatoio dell’acqua reflua o di riempire quello dell’acqua pulita. Mettere un L10 Prime sotto l’albero significa regalare settimane intere senza dover pensare alla pulizia del pavimento e questa cosa, inevitabilmente, sarà gradita da chiunque potrà ricevere in dono un pensiero di questo tipo.

Tra i plus del modello v’è l’ampia base di ricarica che ospita i serbatoi di svuotamento e che provvede alla ricarica delle batterie: è questo il punto in cui il robot ritorna dopo il ciclo di pulizie e dove i moci vengono asciugati tramite un flusso dedicato di aria calda. Grazie a questo espediente, i moci sono sempre pronti e privi di residui maleodoranti, rendendo la pulizia sempre efficiente senza dover pensare a nulla.

Lo sconto dal 1 al 21 dicembre è pari al 25%: da 599 a 449 euro, con ben 150 euro risparmiati a fronte di un pacchetto regalo che sarà inevitabilmente apprezzato.

Chi desidera curare invece in proprio la pulizia di casa, cerca negli strumenti di lavoro massima ecletticità per poter andare realmente a fondo alle cose. Dreame H12 Dual offre esattamente questo: un bundle onnicomprensivo che potrà rispondere a qualsiasi esigenza di pulizia della casa: un aspiratore a liquido per ogni tipo di residuo sul pavimento si accompagna a strumenti per la pulizia dei bordi, ad un aspiratore per superfici morbide e tutto ciò combinato in un sistema ad auto-asciugatura a 55° che garantisce piena salubrità del sistema dopo ogni ciclo di pulizia.

Un processo autopulente è ciò che rende speciale l’H12 Dual: ha abbastanza autonomia per consentire pulizie approfondite della casa, ma ha altresì un processo di rigenerazione (carica delle batterie, pulizia ed asciugatura delle parti pulenti) che tiene sempre pronto il device per ogni evenienza.

Due grandi serbatoi d’acqua consentono di lavare a fondo senza dover interrompere l’operazione, mentre lo speciale design rende la pulizia agile ed estremamente precisa. Ideale tanto per una cucina molto operosa quanto per i peli degli animali domestici in salotto, tanto per una rinfrescata al pavimento quanto per la polvere sul divano: un all-in-one ad alto potenziale, per chi vuole padroneggiare la pulizia di casa con uno strumento potente in ogni situazione.

Lo sconto dal 1 al 21 dicembre è pari al 14%, portando il prezzo da 499 a 429 euro per questa speciale occasione natalizia.

Dreame R20 è lo strumento perfetto per quelle case in cui la pulizia è più che altro questione rapida e di comodità, dove la necessità si limita alla rimozione quotidiana di piccoli residui, briciole e polvere. In queste circostanze serve qualcosa di rapido e comodo, piccolo e scattante. In questi casi un R20 (leggero e versatile, ma soprattutto disponibile con un budget decisamente contenuto) toglie ogni problema. Il corpo aspirante può essere abbinato a più terminali, che lo rendono adatto ad ogni situazione: può essere un aspirapolvere come un piccolo aspiratore da divano, oppure un raccogli/briciole da fine pasto.

Il principio del resto è il medesimo: un potente motore, un’autonomia prolungata a 90 minuti (oltremodo generosa per le necessità a cui è possibile far fronte) e nessun filo tra i piedi: massima agilità, insomma, per una libertà di movimento che in pochi minuti può consentire di affrontare tutte quelle piccole urgenze che un appartamento può manifestare. Un paio di luci blu frontali consentono anche di arrivare con massima precisione nei luoghi più reconditi (ad esempio sotto letto e mobili) vedendo in modo chiaro la differenza tra dove si è già passati e dove un passaggio sarebbe invece utile.

Fino al 21 dicembre lo sconto è pari al 17%, ossia 70 euro in omaggio per proiettare il prezzo da 399 a 329 Euro: tutto è agile, anche il prezzo.

Dreame non si occupa soltanto di pulizia, ma anche di cura dei capelli. La ricerca e lo sviluppo in tema di aspirazione e movimentazione dei flussi d’aria, del resto, ha riversato nel Dreame Hair Glory quell’alta efficienza di cui un asciugacapelli necessita per fare la differenza. Si tratta di una differenza a 110.000 giri/min, con un flusso d’aria di 70 m/s ed una tecnologia a ioni negativi, il tutto raccolto in un corpo leggero che facilita in modo estremo l’operazione di asciugatura.

Tutto lo rende un regalo ideale per Natale: il colore elegante, l’originalità del design, l’efficienza operativa: se al tutto si aggiunge la grande silenziosità (meno di 76 dB) e la generale evoluzione del modello rispetto alle versioni precedenti, quel che ne scaturisce è un asciugacapelli che scompagina il concetto stesso entro cui nasce, che si presenta in modo fortemente distintivo e che associa un valore iconico alla percezione del device come regalo di Natale.

Lo sconto è di quelli da non perdere: 31% fino al 21 dicembre, con ben 40 euro di taglio per portare il prezzo da 129 a 89 Euro. Niente male per mettere sotto l’albero quel che non ci si aspetta, fatto come nemmeno si immaginerebbe.

Dal 1° dicembre

Gli sconti natalizi di Dreame scattano il 1° dicembre e accompagneranno il mercato italiano fino al 21 dicembre. Tra gli altri prodotti da segnalare, impossibile non tenere in considerazione anche un low budget come il Dreame R10 (da 249 a 179 Euro) o l’H12 Core (ben il 33% di sconto): occasioni ulteriori da non mancare, per una vetrina natalizia che proietta Dreame tra i brand più attivi e interessanti di questo periodo di opportunità.