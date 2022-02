Chiavette USB da 32 GB compatte e comodissime: 4€ l'una (solo Amazon)

Puoi dire addio a quel cerca cerca sfrenato che devi fare ogni volta che ti serve una pendrive. Con queste chiavette USB ne hai sempre una a portata di mano così quando ti serve, sai esattamente dov'è e non perdi tempo. Sono vendute in una confezione da 5 pezzi a prezzo particolarmente ottimo. Un affare in realtà se conti che ognuna la paghi 4€ per un costo complessivo di 20,99€.

Fossi in te non me lo farei ripetere due volte, conta che hanno persino un occhiello incorporato così le trasformi in un portachiavi in pochissimi secondi.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia grazie ai servizi Prime.

Chiavette USB: 5 al prezzo di due, occasione unica

Solitamente le chiavette USB hanno dei prezzi ben più alti per questo motivo ti sto consigliando questo bundle che unisce l'economicità alla convenienza. Cinque pezzi a tua completa disposizione per fare tutto ciò che vuoi.

In modo particolare ognuna di esse ti offre 32 GB di spazio per trasferire o conservare ogni tipologia di files che ti fa piacere. Foto, video, musica, film, archivi, documenti. Non ci sono limitazioni anche perché sono completamente supportate su ogni sistema. Windows, MacOS, Linux sono completamente supportati.

Ti faccio sapere che, inoltre, hanno un LED integrato che lampeggia quando sono in funzione così sai in ogni momento se lo trasferimento di dati sta avvenendo con successo e senza errori.

Cos'altro dirti se non che sono comodissime? Acquista al volo questo bundle con ben 5 chiavette USB a tua completa disposizione. Spendi 20,99€ e non devi più affrontare una spesa del genere nella tua vita. Coloratissime, sono impossibili da perdere di vista. Con i servizi Prime garantiti le spedizioni sono gratuite e avvengono in pochissimi giorni: 24 o 48 ore e il postino suona alla tua porta.