Chiavetta USB Philips: 64 GB e massime velocità a 9€

Un mondo di possibilità con questa chiavetta USB di Philips che con 64 GB di spazio è praticamente perfetta per un utilizzo quotidiano. Dotata di tecnologie di ultima generazione, al piccolo prezzo di 9,90€ devi farla tua, all'istante anche perché la promozione su Amazon non so quanto durerà ancora.

Chiavetta USB: 64 GB a tua completa disposizione

Questa chiavetta USB di Philips è proprio ciò che ti ci vuole. La colleghi in un secondo a tutti i dispositivi che ti servono ed hai all'istante 64 GB di spazio per fare tutto ciò che vuoi. Semplicissima da utilizzare, te la porti ovunque visto che ha un occhiello perfetto per renderla un portachiavi. Cosa c'è di più comodo? Così non la perdi mai di vista.

È dotata di tecnologia 3,0 quindi i tempi sono drasticamente ridotti a tuo vantaggio. Passi file di ogni genere da una parte all'altra: fotografie, video, film, musica, archivi. Insomma, non hai limiti.

Inoltre non ti preoccupare del cappuccio: è dotato di sistema girevole che ti impedisce di perderla.

Approfitta al volo della promozione su Amazon e acquista questo gioiellino Philips a soli 9,90€, ne vale davvero la pena.