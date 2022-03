Chiavetta USB 32GB, un autentico REGALO: per averla ti bastano 5€

La chiavetta USB Kingston, decisamente pratica e leggera, mette a tua disposizione un quantitativo di memoria interna pari a ben 32GB, più che sufficiente per salvare numerosi file o documenti di ogni tipo. Puoi averla sempre con te, per utilizzarla ovunque: ti basta riporla nella tasca dei pantaloni. Dimensioni e peso contenuti la rendono a dir poco impercettibile, con il minimo ingombro. Al prezzo promozionale con cui viene offerta, è un vero e proprio best buy.

Approfittane subito, prima che la disponibilità termini: effettua il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto del 20%, sarà tua con appena 5,58 euro.

Chiavetta USB Kingston da 32 GB in offerta su Amazon a prezzo ridicolo

La pendrive USB Kingston‎ si caratterizza per uno storage interno pari a 32 GB, difficilmente rintracciabile in questa fascia di mercato. Lo standard USB 3.2 Gen 1 garantisce elevate velocità sia in lettura e sia in scrittura.

Portabilità a livelli estremi, sfruttando l'ampia asola tramite cui agganciare l'apparecchio al portachiavi con molta semplicità. In alternativa, potrai riporre la chiavetta in borsa, nell'astuccio o in valigia: il connettore USB sarà sempre protetto dal solido cappuccio.

Affrettati prima che la promozione termini, metti nel carrello la tua chiavetta USB Kingston da 32 GB: la riceverai a casa subito.