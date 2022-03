Chiavetta USB 32GB: elegante, veloce ed a prezzo IMBATTIBILE (11€)

La chiavetta USB 3.1 Samsung Memorie Bar Plus mette a tua disposizione incredibili performance dal punto di vista della velocità ed un notevole quantitativo di memoria interna, pari a ben 32GB. Questo eccellente strumento si caratterizza anche per un design molto particolare: oltre ad essere decisamente gradevole alla vista, è dotato di uno specifico aggancio che ti consentirà di utilizzare la pendrive come se fosse un vero e proprio portachiavi per tenerla con te ovunque.

Non perdere questa ghiotta occasione, la disponibilità potrebbe terminare a breve: completa l'ordine su Amazon e, grazie ad un irripetibile sconto del 32%, sarà tua con appena 11,99 euro.

Chiavetta USB 3.1 Samsung Memorie Bar Plus da 32GB in offerta su Amazon a prezzo bassissimo

Costruzione impeccabile, per garantirti estrema resistenza ad acqua, campi magnetici, alte temperature ed urti.

Grazie all'uscita USB 3.1, questa eccezionale pendrive può fare affidamento su una velocità che, in fase di lavoro, è in grado di raggiungere i 200 MB/s: prestazioni di molto al di sopra della media. In un batter d'occhio sarai in grado di archiviare e trasferire i tuoi file tra smartphone, tablet e PC.

Lasciati tentare dalla convenienza, metti nel carrello la tua chiavetta USB 3.1 Samsung Memorie Bar Plus da 32GB: oltre ad un notevole risparmio di spesa, la riceverai a casa in tempi rapidi.