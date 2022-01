Chiavetta 128GB con portachiavi di design: a 17€ è un regalo

In quello che sembra un comunissimo portachiavi si nasconde in realtà una performante chiavetta USB 3.0 con ben 128GB di memoria interna. Sì, hai capito bene: due prodotti in uno. Considera che, a questo prezzo, è davvero difficile trovare pennette USB con una simile capacità d'archiviazione: ecco perché non puoi assolutamente rinunciarci.

Fidati, è un vero affare: acquistala prima di tutti su Amazon e, con uno sconto iniziale del 5% a cui si aggiunge il coupon con ulteriore sconto del 10% da spuntare in pagina, pagherai solo 17,09 euro.

Chiavetta USB 3.0 da 128GB con portachiavi in offerta a prezzo sorprendente

Un dispositivo tanto efficiente quanto compatto: portalo sempre con te, riponendolo comodamente nella tasca dei pantaloni e, grazie all'anello metallico, sarà semplice sfruttarlo per tenere insieme le chiavi che abitualmente utilizzi.

128GB di spazio interno è ciò di cui hai bisogno per salvare file di ogni tipo, come documenti di lavoro ed anche contenuti multimediali di grandi dimensioni, tra cui film e serie tv, che liberamente potrai scegliere di guardare sul tuo PC fisso, sul portatile o eventualmente sulla smart tv. Notevoli le prestazioni, grazie ad una velocità in grado di raggiungere i 100 MB/s. Da non trascurare l'ottima qualità costruttiva, che garantisce estrema resistenza grazie ad un corpo in metallo.

Uno sconto di cui approfittare subito! Porta a casa la tua chiavetta USB 3.0 da 128GB con portachiavi: oltre ad un cospicuo risparmio, la riceverai in pochissimi giorni.