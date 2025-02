ChatGPT gratis adesso include la modalità vocale avanzata

Se utilizzi la versione gratis di ChatGPT sappi che da oggi puoi sfruttare la modalità vocale avanzata dell’intelligenza artificiale. Lo ha annunciato ufficialmente OpenAI su X, in un post che sa molto di comunicato stampa ufficiale. Una notizia particolarmente interessante per chi non vuole o proprio non può affrontare un abbonamento mensile di oltre 20€ per questa funzionalità.

“A partire da oggi, stiamo lanciando una versione di Advanced Voice basata su GPT-4o mini per dare a tutti gli utenti gratuiti di ChatGPT la possibilità di provarla in anteprima ogni giorno su tutte le piattaforme”, ha dichiarato l’azienda. Tuttavia, questa versione presenta delle limitazioni interne che la rendono più simile a un software di prova o test.

Infatti, come spiega OpenAI nel post: “Il ritmo e il tono della conversazione naturale sono simili alla versione GPT-4o, ma il servizio è più conveniente“. Probabilmente l’intento di OpenAI è quello di stuzzicare il desiderio degli utenti ancora indecisi a passare dalla versione di ChatGPT gratuita a quella a pagamento con tutte le funzioni incluse.

Advenced Voice Mode anche su ChatGPT gratuita dopo Deep Search

La versione di ChatGPT gratuita ora integra anche la Advenced Voice Mode, basata sul modello GPT-4o mini. Questa notizia arriva quasi in concomitanza con l’introduzione della Deep Search che “scopre, motiva e consolida in modo indipendente le intuizioni da tutto il web”. Di cosa si tratta?

“Una nuova capacità – spiega OpenAI – che conduce ricerche in più fasi su Internet per compiti complessi. Realizza in decine di minuti ciò che un essere umano farebbe in molte ore. Si tratta del prossimo agente di OpenAI che può lavorare per te in modo indipendente: gli dai un messaggio e ChatGPT troverà, analizzerà e sintetizzerà centinaia di fonti online per creare un rapporto completo a livello di analista di ricerca”.

La modalità vocale avanzata per la versione gratuita arriva poco dopo un aggiornamento che permette di rendere ChatGPT il motore di ricerca predefinito di Safari.