ChatGPT vi tiene d'occhio: basta una foto per indovinare la vostra posizione

Un nuovo trend è subito diventato virale tra chi utilizza ChatGPT, grazie alla capacità del servizio di identificare luoghi partendo dalle immagini.

Questo risultato è possibile con l’integrazione dei nuovi modelli di intelligenza artificiale o3 e o4-mini, rilasciati recentemente da OpenAI per ChatGPT, che possono quindi “ragionare” sulle foto caricate. Tali strumenti non solo analizzano le immagini, ma possono anche ritagliarle, ruotarle e ingrandirle, persino quando sono sfocate o distorte.

ChatGPT è ora in grado di riconoscere i luoghi in cui siete stati

La combinazione tra queste capacità di analisi visiva e la possibilità di cercare informazioni online rende ChatGPT decisamente efficace nel tentativo di rintracciare luoghi specifici. Gli utenti su X hanno scoperto che il modello o3 riesce a individuare città, monumenti e persino ristoranti o bar, partendo da indizi minimi. Sorprendentemente, tale modello sembra non basarsi su dati EXIF (le informazioni geografiche nascoste nelle foto) o su conversazioni precedenti, ma solo sull’interpretazione delle immagini.

Il fenomeno solleva seri dubbi sulla privacy. Basta una foto postata su Instagram, o un menu di un ristorante, per permettere a chiunque di risalire al luogo esatto, o almeno tentare di farlo. Ad esempio, alcuni utenti hanno testato questa funzionalità chiedendo a ChatGPT di giocare a “GeoGuessr”, un gioco in cui si indovina la posizione di immagini tratte da Google Street View. Le implicazioni sono evidenti: un malintenzionato potrebbe usare questa tecnologia per rintracciare persone, violando la loro privacy.

Questa tendenza evidenzia i rischi crescenti legati all’uso di modelli AI sempre più sofisticati. Attualmente, sembrano esserci poche protezioni per impedire questo tipo di “ricerca inversa” dei luoghi in ChatGPT. OpenAI sostiene di aver addestrato i suoi modelli per rifiutare richieste sensibili, monitorando eventuali abusi, ma la questione resta aperta: ChatGPT, nelle mani sbagliate, rischia di essere “un’arma potentissima” che potrebbe fare molto, ma molto, male.