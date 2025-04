ChatGPT è ora l'applicazione più scaricata al mondo: successo prevedibile

Momento d’oro per ChatGPT: lo scorso marzo, il servizio di OpenAI ha conquistato il primo posto tra le applicazioni più scaricate al mondo, superando colossi come Instagram e TikTok, che di solito dominano incontrastati.

Secondo i dati di Appfigures, con 46 milioni di download tra App Store e Google Play Store, ChatGPT ha registrato un balzo del 28% rispetto a febbraio e più che raddoppiato i numeri rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

TikTok si è fermato a 45 milioni di download, mentre Instagram ha raggiunto lo stesso traguardo di ChatGPT ma senza strappare la leadership.

ChatGPT guarda tutti dall’alto: una crescita inarrestabile

Il successo di ChatGPT non è frutto del caso, né di una moda passeggera. OpenAI ha saputo rinnovare l’app con funzionalità che hanno catturato l’attenzione degli utenti. Tra queste, spicca l’aggiornamento delle capacità di generazione delle immagini, che permette di creare illustrazioni in stili artistici ben riconoscibili, come Studio Ghibli: la viralità sui social è stata immediata. Inoltre, OpenAI ha allentato alcune restrizioni sui contenuti visivi e migliorato le funzionalità vocali, rendendo l’esperienza più versatile e coinvolgente.

Il risultato è che ChatGPT non è più solo una “semplice” applicazione ma, gradualmente, sta diventando parte del linguaggio comune. Come accadde per Google negli anni 2000, quando effettuare una ricerca online equivaleva a “googlare”, oggi molte persone associano l’intelligenza artificiale direttamente a ChatGPT. Quando si parla di AI o di strumenti concorrenti come Grok, Manus AI o DeepSeek, spesso gli utenti meno esperti finiscono per scaricare proprio ChatGPT, attratti dalla sua fama consolidata e dalle continue innovazioni.

I dati non mentono: nei primi tre mesi dell’anno, i download di ChatGPT sono aumentati del 148% rispetto allo stesso periodo del 2024: un trend che sembra destinato a consolidarsi nel tempo.