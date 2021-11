Charging Station per controller PS5: SOLO POCHE UNITÀ (29,90€)

Con il supporto della Sony PlayStation 5 DualSense Charging Station sarai in grado di ricaricare fino a due controller wireless contemporaneamente, senza che si renda necessario collegarli alla console. Affrettati, la disponibilità sta per terminare: fai ora il tuo acquisto su Amazon, ad un prezzo di appena 29,90 euro.

Charging Station per controller wireless DualSense di PlayStation 5: imperdibile

Grazie al design click-in della base di ricarica potrai collegare uno o due controller wireless DualSense in maniera rapida e semplice. Il ciclo di ricarica è estremamente veloce, proprio come se i controller fossero collegati alla tua PS5: in questa maniera, però, terrai libere le porte USB della console senza limitare le prestazioni.



Un'opportunità che non puoi perdere: metti nel carrello la tua Sony PlayStation 5 DualSense Charging Station ad un prezzo di appena 29,90 euro, non potrai più farne a meno e ti libererai finalmente dall'ingombro dei cavi di ricarica.