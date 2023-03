Il sorteggio della fase finale della Champions League sono iniziati! Per seguire in diretta un momento che deciderà la sorte delle tre squadre italiane è possibile possibile seguire il tutto su questa pagina, dedicata a tutti gli abbonati Amazon Prime.

Chi non è abbonato non avrà problema alcuno: il primo mese è gratis, dunque è possibile seguire il sorteggio senza spesa alcuna e poi decidere il da farsi nelle settimane successive.

Champions League, il sorteggio

Napoli, Inter, Milan. Sono queste le squadre italiane coinvolte in questa fase tra le “best 8”. Il sorteggio definirà il loro percorso in tutto e per tutto, poiché gli abbinamenti definiscono l’intero tabellone fino alla finalissima di Instanbul.

Il Napoli arriva a questa fase forte di prestazioni di altissimo livello, con un grosso vantaggio in Campionato e con un Osimeh arrivato ad un livello di qualità sicuramente di livello internazionale.

Milan e Inter escono da due sofferti 0-0 che hanno confermato la bontà della fase difensiva e hanno riportato Milano là dove gli compete.

Di fronte ci saranno formazioni che stanno seminando spettacolo e che possono contare tutti i più forti giocatori del momento, tranne quel PSG che ancora una volta ha dimostrato di non saper coniugare individualità e gioco di squadra.

Il sorteggio è iniziato. Tra i presenti anche le bandiere Javier Zanetti e Franco Baresi. Dita incrociate.

Il sorteggio delle italiane

Benfica – Inter

Milan – Napoli

