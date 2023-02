Cerchi uno smartphone Android a meno di 100€? Questa offerta di Amazon è imperidbile

Questo smartphone Android ultra-economico è il protagonista di un’offerta lampo di Amazon. Hai pochissime ore per mettere le mani sul Blackview A55 Pro ad un prezzo semplicemente assurdo: lo pagherai meno di 100€, con un forte risparmio sul suo normale prezzo di listino. E non è tutto, riceverai in omaggio anche un paio di comodi auricolari wireless. Insomma, un’offerta davvero imperdibile se stai cercando un telefono Android affidabile con un prezzo davvero accessibile.

Un telefono adatto ad ogni situazione, con una scheda tecnica completa e un prezzo di listino davvero appetibile. È un regalo perfetto (o un auto-regalo) per chiunque cerchi un telefono versatile ma non abbia la minima intenzione di svenare il conto corrente.

Ti consigliamo di farlo tuo immediatamente, l’offerta è davvero interessante e c’è il rischio che questo telefono dal prezzo estremamente aggressivo vada a ruba molto rapidamente. Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione è gratuita e che se ordini ora lo riceverai a casa entro domani.

Il Blackview A55 Pro è uno smartphone 4G con un processore Octa-Core MediaTek Helio P22 che fornisce prestazioni di calcolo elevate e un consumo energetico ridotto. Con 7GB di RAM e 64GB di memoria ROM, che è espandibile a 1TB tramite la funzionalità di schede microSD, soddisfa tutte le tue esigenze quotidiane. Il sistema operativo Doke 2.1 basato su Android 11 garantisce prestazioni fluide. Il dispositivo dispone di una batteria da 4780mAh che ti accompagna per tutto il giorno, con la modalità Ultra risparmio che estende ulteriormente la durata della batteria in caso di emergenza.

Il Blackview A55 Pro è disponibile in 4 bellissimi ed eleganti colori: Nero ossidiana, Blu cobalto, Verde turchese, Nuvola bianca, con un design elegante e leggero di 196g e uno spessore di 9,2mm. Il display da 6,52 pollici HD+ Waterdrop ha una proporzione di 20:9 con una risoluzione di 720×1600 e una luminosità di 400nit, che rende i dettagli vividi con colori ricchi e un contrasto brillante. La modalità Luminosità adattiva protegge gli occhi dall’affaticamento, e la dimensione del carattere e la dimensione del display possono essere regolate per una facile lettura. Il dispositivo dispone di una tripla fotocamera posteriore da 13MP che cattura foto di alta qualità e di una fotocamera frontale da 5MP che mostra la tua bellezza unica in ogni selfie. Il Blackview A55 Pro supporta anche lo sblocco delle impronte digitali e del viso per un accesso più rapido e semplice.

Insomma, ha l’arsenale tecnologico di cui hai bisogno per navigare in totale tranquillità, riprodurre le tue app preferite e guardare video su YouTube e Netflix. A questo prezzo è davvero imperdibile, non fartelo scappare.

