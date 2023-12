Cerchi un nuovo MacBook per il nuovo anno? QUESTO è "quello da comprare"

Se sei un videomaker o un fotografo e stai cercando un nuovo computer potente da acquistare per la tua attività lavorativa e vuoi approfittare del Natale per fare un acquisto intelligente, oggi ti segnaliamo l’ottimo MacBook Pro (2023) di Apple con processore Apple Silicon M3 Pro, 16 GB di memoria unificata e 512 GB di spazio su SSD. Il modello in questione è quello in colorazione “nero siderale” (la più elegante, a nostro avviso), con schermo da 14,2″, con la CPU avente 11 core e con la GPU da ben 14 core. Cosa aspetti? Grazie agli sconti di Amazon sarà tuo al prezzo di 2564,28€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

MacBook Pro (2023) su Amazon: Best Buy assoluto

Considera che avrai diritto a tantissimi vantaggi con il noto portale di e-commerce americano; uno fra tutti? La consegna celere e immediata in pochissimi giorni dal momento dell’ordine. Di fatto se lo ordinerai adesso arriverà dopo il 27 a casa tua o presso un luogo da te designato. Altresì potrai perfino dilazionare l’importo del laptop in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati). Dulcis in fundo, c’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di eventuali problematiche e sappi che avrai diritto alla garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il supporto logistico del sito.

Questo è un laptop eccellente, arrivato sul mercato da pochissime settimane; è stato presentato a fine ottobre durante l’evento “Scary Fast”, all’interno del quale l’azienda di Cupertino ha tolto i veli alle piattaforme Apple Silicon costruite a 3 nanometri. Il MacBook Pro (2023) è un portento, è capace di eseguire qualsiasi operazione senza lag o rallentamenti, ha una batteria che promette un giorno intero di utilizzo intenso e si ricarica rapidamente con la MagSafe charging o mediante la porta USB Type-C. Il display è un pannello brillante da 14,2″ con tecnologia ProMotion e miniLED al seguito: è perfetto per lavorare ai contenuti multimediali online. Cosa aspetti? A 2564,28€ è da comprare immediatamente ma sii veloce.

