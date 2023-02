Cellulare per anziani a 22€: il più completo, ha pure il tasto SOS

Essenzialità ed immediatezza sono le parole chiave che meglio descrivono un prodotto come il cellulare Trevi Sicuro 10. Dispositivo semplicissimo da utilizzare, specie per i meno avvezzi alla tecnologia dei moderni smartphone. Telefonino che il pubblico senior non potrà fare a meno di apprezzare.

Un’opportunità da cogliere al volo, prima che la promozione termini: effettua il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad un clamoroso sconto del 42%, il cellulare Trevi sarà tuo con poco più di 22 euro invece di 39 euro.

Prezzo stracciato su Amazon per il cellulare Trevi

Frontalmente troviamo un buon display LCD con diagonale da 1,77 pollici e caratteri grandi per offrire la massima leggibilità in ogni situazione. La memoria interna del cellulare Trevi, su cui salvare fino a 200 numeri e 50 sms, può essere aumentata con l’inserimento di una microSD.

Il cellulare Trevi Sicuro 10 mette a disposizione tante funzionalità come il lettore multimediale di file audio e video, le opzioni per chiamate SOS, il registratore vocale e la torcia LED. Lunga durata della batteria e compatibilità con la ricarica rapida sfruttando la pratica basetta in dotazione.

Segui l’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, e porta a casa il tuo nuovo cellulare Trevi Sicuro 10: oltre a risparmiare 17 euro, arriverà con consegna gratuita in pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.