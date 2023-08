Cecotec Express Power: macchina per caffè e cappuccio FAVOLOSA (-20%)

Approfitta velocemente di questa promozione per portati a casa una macchina per il caffè e il cappuccino fantastica a un ottimo prezzo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Cecotec Express Power a soli 89,90 euro, invece che 112,99 euro.

Con questo sconto del 20% poi risparmiare circa 23 euro sul totale e soprattutto avere una macchina per espresso e cappuccio come al bar. Ha un design vintage molto bello e non occupa molto spazio. Possiede un riscaldamento rapido, diverse modalità per il caffè e una lancia per il vapore. Assolutamente da non perdere.

Cecotec Express Power: design retrò per un caffè con stile

Questa macchina per il caffè ha un bellissimo design caratterizzato da uno stile retrò che ricorda le vecchie macchinette dei bar di una volta. Oltre all’estetica troviamo delle ottime caratteristiche che la rendono un acquisto assolutamente da fare. Ad esempio la pressione a 20 Bar, che non tutte le macchine di questo tipo hanno, che garantisce un caffè buonissimo.

Il riscaldamento rapido Thermoblock fa sì che in pochi secondi dall’accensione sia subito pronta. E sul manometro integrato potrai visualizzare la pressione. In confezione troverai 2 filtri per scegliere di erogare uno o due tazzine di caffè. È dotata anche di un piroscafo per montare il latte e fare quindi un cappuccino schiumoso, oppure per scaldare le bevande. Inoltre ha un serbatoio bello capiente da ben 1,5 litri.

Una vera macchina del caffè da bar che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Per cui fai presto, vai subito su Amazon e acquista la tua Cecotec Express Power a soli 89,90 euro, invece che 112,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro alcuni giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.