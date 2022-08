Cavo USB C lungo 3 metri: basta cavetti corti, prezzo ASSURDO (6€)

Ormai è un classico: ti serve usare il tablet o lo smartphone mentre sono in carica, ma non puoi. No, non riesci perché il cavo è corto. Ecco, per fortuna esistono soluzioni eccezionali, come questo modello da ben 3 metri, adesso in sconto su Amazon.

Realizzato con struttura robustissima, è progettato per resistere a sollecitazioni e trazioni. Non solo, l’estremità di tipo USB C, quella da inserire nel dispositivo da alimentare o ricaricare, è con struttura a “L”. Un dettaglio geniale soprattutto per chi gioca con lo smartphone oppure guarda un video e film mentre il device è in carica. Invece di lasciare il cavetto in tensione, orizzontalmente, la forma a “L” gli permette di rimanere perfettamente in verticale, non rischiando di rovinarsi.

Non perdere la ghiotta occasione del momento: completa l’ordine al volo per portarlo a casa a 6€ circa appena. Godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii rapido.

Cavo USB C da 3 metri: robusto, lungo e potente

Con un gadget come questo, basta pochissimo per liberarti dalla noia del filo troppo corto o troppo delicato. La struttura in doppio nylon intrecciato, e i rinforzi alle estremità, lo rendono super robusto. Non solo la ricarica super rapida, questo ottimo accessorio supporta anche il trasferimento dati velocissimo.

Insomma, un mini prezzo per un grande cavo USB C: robusto, sicuro e lungo ben 3 metri. Il tuo affare lo fai adesso su Amazon: completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.