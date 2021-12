Cavo potentissimo da 66W con display smart: a 8€ è DA AVERE

Un prodotto super premium, questo cavo con potenza massima da 66W. Una soluzione che puoi usare praticamente con qualsiasi sistema di ricarica rapida, ma che ha una marcia in più. Infatti, sull'estremità USB C c'è un display, dove poter leggere in tempo reale qual è il livello di assorbimento energetico. Grazie all'offerta lampo presente su Amazon, lo porti a casa a 8,49€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Cavo 66W con display: bellezza e utilità a piccolo prezzo

Un prodotto bellissimo esteticamente. Il suo design trasmette subito la sensazione di essere davanti a un prodotto di alto livello. Realizzato in corda di nylon, è progettato per resistere alle sollecitazioni esterne: non sarà un problema se viene strapazzato, per intenderci.

A differenza di altri modelli economici sul mercato, questo gioiellino è in grado di garantire fino a 66W di erogazione, in totale sicurezza: tantissimo. Proprio per questa ragione, oltre ai classici smartphone e wearable, ben si spinge a ricaricare anche tablet e console (come la Nintendo Switch).

Infine, c'è lo schermo: hai mai visto altri prodotti così? Sono rari, ma incredibilmente utili perché, in tempo reale, puoi capire qual è l'assorbimento energetico e se la ricarica di un device procede come da aspettative.

Questo cavo da 66W, con display, a questo prezzo è assolutamente da avere. Completa rapidamente l'ordine da Amazon e prendilo a 8,49€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.