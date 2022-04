Cavo per iPhone: con 5€ ne acquisti uno migliore dell'originale

Se il tuo cavo di ricarica per iPhone ti sta dando il ben servito non aspettare neanche un secondo in più e acquista il suo sostituto. Ti bastano appena 5€ da spendere su Amazon per portarti a casa un gioiellino che credimi, non ti dirà addio prima di dieci anni a questa parte.

Te lo sto suggerendo proprio perché è imbattibile e a prezzo minimo quindi non farti pensieri, io sono dalla tua parte!

Le spedizioni non sono neanche un problema dal momento che se possiedi un abbonamento Prime attivo sul tuo account, ricevi il pacco in quattro e quattr'otto senza costi aggiuntivi. Cosa aspetti? Faresti bene ad affrettarti.

Cavo per iPhone: la ricarica non è mai stata così semplice

Connettore spezzato, filo rovinato, manovre e posizioni da libri osé per caricare lo smartphone? Senti un po', ma francamente chi te lo fa fare!

Portati a casa un cavo per ricarica come questo di Raviad e vedi come cambia la storia. Rinforzato da cima in piedi, per la sua intera lunghezza è ricoperto da un intreccio di nylon che lo rende indistruttibile. Se proprio devo dirtelo, lo puoi utilizzare anche per giocare con il tuo felino, tanto non si rovinerà con facilità!

Ovviamente ha da una parte un connettore USB e dall'altro un connettore Lightning che utilizzi non solo sugli smartphone firmati Apple ma su tutti i prodotti dell'ecosistema compatibili. Ricarica rapida? Sì, sì e ancora sì senza ombra di dubbio.

Cosa aspetti? Portati a casa questo meraviglioso cavo per iPhone firmato Raviad a soli 5€ e qualche centesimo. Collegati sulla pagina di Amazon e completa l'acquisto nel giro di due minuti. Come ti dicevo, se hai Prime attivo sul tuo account le spedizioni non solo sono completamente gratuite, ma persino veloci.

Ps: il cavo è lungo 1,2 metri ma in pagina ne trovi anche di diverse dimensioni.