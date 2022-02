Cavo HDMI da 2 metri che supporta 4K e 3D a una manciata di euro

Un cavo HDMI di prima qualità è quello che ti serve in casa. Smettila di usare quelli che compri a due soldi nei negozi della tua città ed eleva subito la tua esperienza. È vero, grazie alla promozione su Amazon questo è estremamente economico ma in termini di qualità? Spacca. Supporta le risoluzioni più avanzate ed è lungo 2 metri. Quanto lo paghi? Solamente 6,99€ se ne approfitti al volo.

Con Prime le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Cavo HDMI: un successone questo di Silkland

Un cavo HDMI come questo eleva la tua esperienza in una sola mossa. Non te ne fai nulla dei dispositivi migliori sul mercato se poi li colleghi tra di loro con dei cavi che non reggono il gioco. Qualità superba a portata di mano e per una manciata di euro.

In realtà ti ho svelato già i suoi punti forti, ma te li spiego un po' meglio. Il cavo in sé e per sé è lungo 2 metri ed è realizzato con i migliori materiali sul mercato, Ciò significa che è robusto e non si rovina. È interamente rivestito da un intreccio di nylon che sai cosa fa? Lo rende indistruttibile. Persino se lo usi per farci giocare il gatto ti dura un'eternità.

Ma aspetta aspetta, non è finita qua. I connettori sono placcati in oro 24k per assicurarti una trasmissione dei dati istantanea e nessuna perdita di risoluzione. Risultato? Esperienza ultra galattica.

Che altro posso dirti, secondo me è un affare solo a leggerlo. Per concluderlo ti devi collegare alla pagina di Amazon, aggiungerlo al carrello e farlo tuo con soli 6,99€. Lo ricevi a casa nel tempo di uno o due giorni senza dover pagare un singolo euro in più con Prime attivo.