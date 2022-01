Cavo di ricarica ASSURDO: ti svela tutto con il suo display (9€)

Avresti mai immaginato di poter vedere la corrente? Intendo letteralmente. Con questo cavo di ricarica hai la possibilità di capire se la ricarica del tuo smartphone o dispositivo più vario sta andando per il verso giusto. Infatti ha un display integrato che si aggiorna costantemente ed è una vera genialata. Insomma, è unico nel suo genere e lo porti a casa all'istante per soli 9,99€ ma per pochissimo tempo.



Cavo di ricarica con display integrato: ne inventano una nuova al giorno

È un cavo Type C quindi praticamente compatibile con quasi tutti gli smartphone di ultima generazione. Vuoi sapere se per il tuo va bene? Esamina il tuo cavo di alimentazione e se appartiene alla stessa famiglia, non avrai problemi.

Per utilizzarlo lo attacchi alla basetta di ricarica, lo colleghi allo smartphone e vedi fin dal primo secondo i numeri schizzare. Alla mano hai dati riguardanti la tensione e la corrente così se sospetti qualche guasto sai subito se è effettivamente così o no.

Conta che io e lo sto suggerendo per lo smartphone ma lo puoi collegare a qualunque dispositivo lo consenta. Lui non ha limiti e ovviamente non rovina i tuoi prodotti. È certificato e finanche intelligente. Significa che ogni qualvolta che lo colleghi a qualcosa, il chip incorporato capisce subito di che prodotto si tratta e si imposta sul carico ideale per non rovinare assolutamente la batteria.

Ps: non ti farà che piacere sapere che il filo è lungo 1,2 metri ed è rinforzato così non si rovina neanche se lo tratti male.

Il filo è lungo 1,2 metri ed è rinforzato così non si rovina neanche se lo tratti male.