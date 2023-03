Cavi iPhone da prendere AL VOLO: certificati MFi e resistenti a 8€

Se il tuo cavo originale Apple è più di là che di qua, non ti ostinare a utilizzarlo per ricarichi solamente in modo sbagliato il tuo iPhone. Porta a casa due cavi iPhone che ne valgono la pena visto che sono certificati MFi e in regola per offrirti soltanto le migliori prestazioni.

Disponibili con un bel doppio sconto su Amazon, apri la pagina e spunti il coupon per averli entrambi a 8€. Un vero affare, vero? Allora non lasciartelo scappare ma completa l’acquisto subito.

Ricorda che ti basta attivare un abbonamento Amazon Prime per ottenere spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Cavi iPhone da acquistare subito: ecco i motivi

Questi cavi iPhone sono eccezionali: non solo sono robusti, resistenti e sono due ma sono anche certificati MFi. Ciò significa che hanno superato i vari test e sono perfetti per i tuoi prodotti Apple visto che li ricaricano nel giusto modo e non danneggiano la batteria.

Pensa che in confezione ne trovi due identici: puoi utilizzarli entrambi o tenerne uno di scorta per averlo a portata di mano quando ti occorre.

Sono lunghi 1 metro ciascuno e sono rivestiti con un intreccio di nylon per evitare che si possano rovinare e spezzare. In più, grazie ai connettori rinforzati sono duraturi e pronti anche a sopportare viaggi e trasferte.

Conta che la ricarica rapida è completamente supportata e che puoi adoperarli con iPhone di tutte le serie, anche le più recenti. Oltre agli smartphone, ovviamente, puoi utilizzarli anche con AirPods e iPad.

Insomma, appena 4€ ciascuno e una qualità che supera le aspettative: se non li acquisti perdi la tua occasione.

Collegati immediatamente su Amazon per spuntare il coupon e portare a casa i tuoi cavi iPhone a soli 8€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.