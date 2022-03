Cavi di ricarica MAGNETICI: i 2 in 1 che non avresti mai immaginato

Puoi ufficialmente dire basta ai sistemi di ricarica classici passando subito al meglio del meglio. Grazie a questi cavi di ricarica magnetici non potrai più temere che il tuo smartphone o il tuo prodotto tech si stia ricaricando in maniera sbagliata. Comodissimi in tutto e per tutto, arrivano persino con una doppia coppia di connettori così non hai proprio nessun limite.

Rappresentanti il futuro degli accessori, se li acquisti subito concludi un vero e proprio a fare perché te li porti a casa grazie non ho più sconto ho ordinato su Amazon. In altre parole ti basta a spuntare il coupon con un solo click per pagarli €15,19.

Le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti.

Cavi di ricarica magnetici: come utilizzarli al meglio

Sono dei semplicissimi cavi di ricarica, non si utilizzano in maniera diversa rispetto a quelli a cui sei solitamente abituato. Ti permettono, tuttavia, di avere una comunità ancora più elevata perché avendo dei connettori magnetici puoi intercambiarli con un semplice gesto senza dover stare lì a fare attacca e stacca tra cavi e cavetti diversi.

In particolar modo, infatti, in confezione trovi due cavi lunghi ciascuno 2 metri. Totalmente rinforzati all'estremità e ricoperti da un treccia di nylon sono praticamente indistruttibili. Sempre nel pacchetto che ricevi, hai a disposizione anche 4 connettori che si suddividono in una coppia micro USB e una coppia type C.

Essendo dotati tutti e quattro di attacco magnetico, li puoi attaccare e staccare a tuo piacimento senza aver paura di rovinare neanche una volta il connettore del tuo smartphone il cavo in sé per sé. Ti faccio notare, inoltre, che possono essere ruotati in piena libertà per adattarli ad ogni esigenza.

Non avere timore perché l'attacco magnetico è veramente forte, dunque non rischi di staccare involontariamente i due pezzi e di rischiare di non portare a termine la ricarica. Modalità rapida? Ovviamente supportata.

Spunta immediatamente i coupon su Amazon e paga questi due cavi di ricarica magnetici a soli €15,19. Li ordini e ricevi a casa in quattro e quattr'otto senza spese di spedizione.