Cassa Bluetooth portatile: suono STREPITOSO, prezzo MINUSCOLO

Sei un amante della musica e vuoi portarla sempre con te? Ti piacerebbe avere un dispositivo che garantisca un audio eccellente e che costi poco? Allora quest’offerta di Amazon fa proprio al caso tuo. Metti subito nel tuo carrello la cassa Bluetooth portatile Monster a soli 28,89 euro, invece che 33,99 euro, applicando il coupon.

Questa è davvero un ottima opportunità per mettere le mani su un altoparlante eccezionale, e garantisce un suono di alta qualità. Ha un design minimal, compatto e leggero ed è molto resistente. Quando sei in viaggio o fai festa con gli amici, quando vai in bicicletta o semplicemente quando sei a casa e vuoi amplificare il suono del tuo notebook, questo speaker portatile sarà il tuo alleato perfetto.

Non perdere questa straordinaria offerta. Vai subito su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth portatile Monster a soli 28,89 euro. Se completi l’ordine oggi la riceverai comodamente a casa tua entro pochi giorni senza alcuna spesa di spedizione, con Amazon Prime.

Cassa Bluetooth portatile: comoda, resistente e potente

Questa cassa Bluetooth portatile ha un suono surround a 360°, per un’esperienza decisamente coinvolgente con bassi potenti, medi puliti e alti chiari. Possiede la tecnologia Bluetooth 5.0 che ti garantirà un’ottima connessione con i tuoi dispositivi, accoppiamento rapido e latenza zero.

È stata pensata e progettata in modo tale da poterla trasportare facilmente. Infatti ha una pratica cinghia che ti permetterà di tenerla in mano o di agganciarla a uno zaino o a una borsa. Ha una protezione all’acqua IPX5, per cui potrai tranquillamente portarla in spiaggia o in piscina. Inoltre possiede una batteria da 4000 mAh in grado di durare per tutto il giorno con una sola ricarica.

Questa è sicuramente un’ottima offerta da non perdere. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la cassa Bluetooth portatile Monster a soli 28,89 euro, invece che 33,99 euro, applicando il coupon.

