Cassa Bluetooth portatile con suono MOSTRUOSO a 27€

Ti segnalo questo sconto incredibile che trovi su Amazon e che ti permette di risparmiare 42 euro sull’acquisto di un altoparlante portatile wireless spettacolare. Metti subito nel tuo carrello la cassa Bluetooth Monster a soli 27,99 euro, invece che 69,99 euro, spuntando il coupon in pagina.

Questo speaker portatile offre un suono davvero potente che ti permette di trasformare ogni sera in una festa. Ha un design compatto che ti dà la possibilità di portartelo sempre dietro. È resistente all’acqua, ha una connessione stabile e una batteria che dura tantissimo. A questo prezzo è assolutamente un affare da non perdere.

Cassa Bluetooth portatile, impermeabile con audio a 360°

Questa cassa Bluetooth portatile è dotata di un driver da 20 W che garantisce un suono stereo surround a 360°. La piazzi nel mezzo della festa e ti godi un audio stupendo. Riesce a restituire bassi potenti e un’ottima fedeltà del suono anche ad alto volume. È dotata di un microfono integrato che ti permetterà di usarla anche come vivavoce. Il suo design compatto la rende perfetta per essere portata ovunque.

Inoltre è resistente all’acqua con certificazione IPX5, per cui la potrai avere con te in qualsiasi viaggio e usarla anche all’aperto senza problemi. Ha una mega batteria in grado di durare per tutto il giorno con una sola ricarica. Possiede la tecnologia Bluetooth 5.0 che garantisce una connessione senza latenza e un’associazione ai tuoi dispositivi rapida e stabile. Oltre alla connessione wireless potrai usare anche un connettore audio da 3,5 mm o una pennetta USB. Sulla parte superiore ha dei comodi pulsanti per l’accensione e il volume.

Non perdere quest’offerta più unica che rara. Dovrai essere veloce perché solitamente queste promozioni durano poco. Per cui vai subito su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth Monster a soli 27,99 euro, invece che69,99 euro, spuntando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.