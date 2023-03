Cassa Bluetooth portatile, impermeabile e con batteria da 30h a 31€

Amplifica tutti i tuoi dispositivi e goditi un suono surround a 360° per dare vita a una festa in un attimo. In piscina o in spiaggia puoi avere sempre la tua musica con te. Come? Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la cassa Bluetooth portatile Ortizan a soli 31,99 euro, invece che 49,99 euro.

Con questo speaker che puoi portare ovunque tu voglia, avrai una marea di soluzioni in un attimo. Ad esempio puoi guardarti un film sul tuo laptop amplificandone il suono. Oppure collegalo al tuo smartphone per ascoltare la tua radio preferita o le tue playlist. Tante soluzioni con una piccola spesa.

Cassa Bluetooth portatile Ortizan: la musica sempre con te

Questa cassa Bluetooth portatile ti offre tantissime possibilità di utilizzo e un suono meraviglioso. Gli altoparlanti di cui è dotata di permettono di ascoltare un suono naturale e ricco di sfumature. Anche alzando il volume al massimo non ci saranno distorsioni di audio. Puoi anche inserire una microSD per ascoltare le tue canzoni preferite.

La tecnologia Bluetooth 5.0 ti permette di avere una connessione con il tuo dispositivo istantanea e perfettamente stabile anche a distanza. Possiede dei LED che si illuminano e cambiano colore a ritmo di musica. Perfetti per quando hai voglia di ballare con i tuoi amici. È impermeabile con certificazione IPX7, per cui la puoi portare anche in piscina o al mare. E ha un’autonomia enorme di ben 30 ore con una sola ricarica.

Fai presto perché un’offerta così non può durare molto. Le unità disponibili svaniranno in un attimo. Per cui se non vuoi perdere questa occasione vai adesso su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth portatile Ortizan a soli 31,99 euro, invece che 49,99 euro. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.