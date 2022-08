Cassa Bluetooth portatile da 80W: SOUND EPICO con mega batteria (-25%)

La bella stagione è al suo massimo e ormai le feste in spiaggia fino all’alba sono una costante, ma solo oggi hai l’opportunità di ascoltare i tuoi brani preferiti assieme ai tuoi amici con l’incredibile cassa Bluetooth da 80W in offerta su Amazon. Ad appena 134€ con uno sconto del 25% e un coupon di 15€, la cassa Bluetooth in offerta ha tutte le carte in regola per assicurarti ore e ore di divertimento con i suoi altoparlanti enormi e le luci LED a colori per un effetto da discoteca.

Dotato di un modulo Bluetooth 5.0 per la trasmissione wireless dei brani audio ad alta risoluzione, il sistema audio presenta anche una porta USB per collegare rapidamente una chiavetta USB e far partire la tua playlist dell’estate.

Festa fino al mattino con la potentissima cassa Bluetooth da 80W in offerta su Amazon

Perfetto per le feste in giardino oppure in spiaggia a mare, la cassa Bluetooth monta una immensa batteria da 10400 mAh che ti assicura fino a 24 ore di ascolto continuo con una singola ricarica. Lo accendi al mattino e ascolti tutta la musica che vuoi fino al giorno dopo, senza mai fermarti. Robusto e resistente agli urti, è presente un comodo maniglione che ti permette di trasportalo facilmente da un posto all’altro.

Preparati a feste fino all’alba con uno speaker completo di tutto e con un sound spaziale, solo oggi in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre con un coupon di 15€. Mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.