Cassa Bluetooth in pieno stile anni 2000: piccola ma che BOMBA

Se vuoi una cassa Bluetooth che sappia il fatto suo, la MusicMan SoundBlaster fa proprio quello che dice il nome: suona potente. Eccezionale perché piccola ma semplicissima da avere sempre dietro, questa è la tua risorsa numero uno se sei l’anima della festa.

Un po’ come quelle che si vedevano tra gli anni ’90 e ’00, non puoi non prenderla in considerazione. Approfitta del prezzo ridotto su Amazon perché anche se lo sconto non è segnalato, hai la possibilità di portarla a casa ad appena 37€. Cosa stai aspettando?

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono sia gratuite che veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Cassa Bluetooth con tutto al suo interno: una bombetta

È vero, puoi connettere i tuoi dispositivi sfruttando il Bluetooth ma fatti dire che questa Cassa Bluetooth ha anche altri pregi come ad esempio la Radio FM ma anche il supporto USB e AUX così da avere ben poche limitazioni. Scegli quale soluzione si adatta di più alle tue esigenze e spara la tua musica preferita senza limiti.

Dimensioni contenute con maniglia incorporata che rende molto più semplice portarla ovunque tu voglia. Non avere dubbi: anche il peso è contenuto ma ciononostante integra al suo interno una batteria strepitosa che ti regala ore e ore di riproduzione.

Il suono cristallino e con bassi potenti è la caratteristica vincente di questo gioiellino. E per non fartene mancare neanche una, sappi che c’è anche un microfono incorporato così puoi rispondere anche alle chiamate senza scollegare tutto quanto.

Non perdere questa chance ma collegati al volo su Amazon dove puoi acquistare la tua cassa Bluetooth a soli 37€ con il ribasso in corso.

Delle spedizioni, come sempre, non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.