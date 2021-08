La cassa Bluetooth targata Anker è attualmente in promozione su Amazon: grazie allo sconto applicato dall’offerta a tempo, puoi acquistarla con appena 33,99 euro. Comoda e compatta la porti ovunque tu voglia e la ricevi direttamente a casa in appena 24 ore grazie alle spedizioni rapide e gratuite offerte.

Cassa Bluetooth Anker: il massimo dell’audio in un dispositivo comodo e impermeabile

La cassa Bluetooth Anker in offerta su Amazon è una vera e propria bomba. Disponibile in colorazione nera, quest’ultima ti garantisce un rapporto qualità/prezzo senza precedenti.

Grazie al suo design compatto, il gioiellino SoundCore 2 è facilmente trasportabile e poco ingombrante. Ciò ti permette di ascoltare musica in compagnia quando vuoi e dove vuoi, grazie anche alla sua autonomia: ben 24 ore di musica no stop senza doverti preoccupare di ricaricarla.

I punti di forza della Anker SoundCore 2 sono molteplici:

Grazie al Bluetooth 5 quest’ultima ti fornisce una connessione wireless con il tuo Smartphone stabile e senza intoppi anche a distanze più elevate.

quest’ultima ti fornisce una connessione wireless con il tuo Smartphone stabile e senza intoppi anche a distanze più elevate. I due driver presenti al suo interno producono ben 12 W di potente audio stereo. Potrai quindi godere di un audio straordinario nonostante le dimensioni compatte.

presenti al suo interno producono ben 12 W di potente audio stereo. Potrai quindi godere di un audio straordinario nonostante le dimensioni compatte. La tecnologia BassUp di cui è dotata ti permette di ascoltare bassi potenti e ben definiti, mantenendo ben chiara la musica riprodotta.

I vantaggi, tuttavia, non finiscono qui. Grazie alla certificazione d'impermeabilità IPX7, puoi portare questo speaker Bluetooth anche al mare senza doverti preoccupare dell’acqua.

Sei interessato? Acquista subito la tua nuova cassa Bluetooth Anker SoundCore 2, disponibile in offerta a tempo su Amazon a soli 33,99 euro. Con le spedizioni Prime la ricevi a casa tua in men che non si dica. Se non sei abbonato non preoccuparti, la spedizione risulta essere ugualmente rapida e gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

