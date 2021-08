La Cassa Bluetooth di Zealot è in promozione su Amazon: grazie al doppio sconto in atto la paghi appena 28,49€ e te la porti letteralmente dove vuoi. Con le spedizioni Prime garantite la ricevi in un battibaleno e se non sei abbonato le consegne sono comunque gratuite.

Cassa Bluetooth: tutto ciò che ti riserva questo gioiellino

La cassa Bluetooth in offerta è una vera bombetta: semplicissima svolge il suo lavoro a modo consentendoti di trasformare ogni posto in cui vai in una vera festa. Disponibile in due colorazioni, la versione mimetica ti costa qualche centesimo in meno, ma alla fine puoi scegliere quella che più ti piace.

È impermeabile quindi la utilizzi praticamente anche a mare e in piscina. Ovviamente non la puoi buttare in acqua, ma se prende qualche schizzo non si farà niente. Con le sue dimensioni ridotte somiglia molto a una bibita in lattina e con il suo laccetto agganciarla all'ombrellone, a un albero o a un gancio è estremamente semplice.

Ovviamente la riproduzione è ottima, il volume molto alto così che tu non di debba preoccupare. La colleghi con il Bluetooth 5.0 al tuo smartphone e il gioco è fatto. Se poi vuoi cambiare traccia non prendere in mano il telefono, con i tasti fisici gestisci tutto direttamente dalla cassa.

Merita una nota anche la batteria che riesce a offrirti ben 1500 minuti di riproduzione. Praticamente un portento.

Acquista subito la tua cassa Bluetooth in una delle due colorazioni disponibili, la paghi appena 28,49€ su Amazon con il doppio sconto. La ordini e la ricevi in 24 ore se possiedi una sottoscrizione Prime, altrimenti se sei cliente standard hai le consegne gratuite presso i punti di ritiro.

Attiva il coupon, le scorte sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica