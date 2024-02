Casio F-91W: l'orologio unisex vintage ti costa solo 20 euro su eBay

Su eBay hai la grande possibilità di acquistare il Casio F-91W, l’orologio unisex vintage che è tornato prepotentemente di moda negli ultimi anni, a soli 20 euro. La spedizione è gratuita e immediata: non dovrai aspettare molto quindi prima di poterlo indossare al polso.

Casio F-91W: l’orologio vintage per eccellenza

Questo iconico orologio continua a conquistare gli appassionati con il suo design intramontabile e le sue funzionalità essenziali. Perfetto per uomini, donne e chiunque ami lo stile vintage, questo orologio unisex è caratterizzato da un classico cinturino in silicone nero che si adatta a qualsiasi look e occasione.

Una delle caratteristiche distintive è senza dubbio l’illuminazione del quadrante che ti consente di leggere facilmente l’ora anche in condizioni di scarsa luminosità, sempre con quello stile anni ’90 che lo rende irresistibile.

L’orologio è dotato anche di un pratico allarme giornaliero e di un cronometro preciso al centesimo di secondo, oltre che di un calendario automatico che assicura che tu sia sempre aggiornato sulla data, mentre la resistenza della batteria per circa sette anni ti offre la tranquillità di sapere che il tuo orologio funzionerà senza problemi per un lungo periodo di tempo.

Un’icona di design, stile e tornato ormai alla moda, l’orologio Casio F-91W può essere tuo a soli 20 euro su eBay. Non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.