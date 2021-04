Vodafone Casa Wireless + è la nuova offerta in FWA dell’operatore rosso disponibile da qualche giorno con traffico internet illimitato. Scopri come funziona la tariffa in questione.

Vodafone Casa Wireless +: i dettagli

L’offerta mette a disposizione Giga Illimitati fino a 100 Megabit, chiamate illimitate dal telefono fisso verso tutti e modem incluso a soli 29,90 euro ogni mese. Il traffico internet senza limiti è soggetto ad uso lecito e corretto e corrisponde a circa 500GB mensili. La massima velocità raggiungibile con l’offerta Vodafone Casa Wireless + è di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

La tecnologia FWA non necessita di avere per forza la linea telefonica per funzionare ed è pensata per chi non ha una copertura ottimale in Fibra o ADSL. A seconda della copertura, Vodafone, invierà a casa il modem necessario per navigare al meglio. Sono disponibili due tipologie di apparati: una di tipo outdoor ed una indoor.

Oltre alla spedizione del modem più adatto alla propria copertura, è incluso nel canone mensile anche l’uscita del tecnico che constaterà la piena funzionalità del servizio.

Costi ed altro

Il costo di attivazione pari a 6 euro è già incluso nel costo mensile dell’offerta. Vengono richiesti una tantum di 72€ o 96€ a seconda della tipologia di modem inviato. Questa tariffa prevede un vincolo di permanenza contrattuale di 24 mesi.

