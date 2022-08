Casa SMART in una mossa e con meno di 10€, 2 lampadine da URLO

Due lampadine intelligenti da utilizzare ovunque tu voglia. Economiche ma in grado di trasformare la tua casa in smart con una mossa sola. Risultato istantaneo e tutto quello che stavi cercando, che fai, te ne privi?

Con soli 9,99€ te le porti a casa grazie alla promozione su Amazon. Collegati ora e approfitta del ribasso del 33% che non è affatto male.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account quindi non perdere tempo.

Lampadine intelligenti: le gestisci un po’ come vuoi

Sono due lampadine ma ti offrono la possibilità di personalizzare le luci della tua abitazione in mille modi diversi. Grazie alle loro opzioni, infatti, ti permettono di sperimentare un po’ come vuoi.

Le colleghi a lampadari così come a lampade da tavolo, dopotutto hanno un attacco E27 che è praticamente universale. Se non sei sicuro, controlla in precedenza sui pezzi che possiedi a casa.

Le avviti come dei più semplici bulbi e funzionano da sopra. Per controllarle puoi usare sia l’applicazione sul tuo smartphone, sia la voce se hai un assistente vocale in casa. Non farti problemi perché sono compatibili sia con Amazon Alexa che con Google Assistant.

Se tutto questo non ti basta, allora sappi che:

sono multicolor e puoi scegliere tra 16 milioni di colori differenzi;

e puoi scegliere tra 16 milioni di colori differenzi; non hanno bisogno di alcun hub;

sono dimmerabili e quindi puoi impostare un grado di luminosità a piacere;

e quindi puoi impostare un grado di luminosità a piacere; sono LED e consumano poco illuminando a dovere.

Cosa ne pensi? Sono una trovata intelligente ed economica per rendere al tua casa al passo con i tempi. Non aspettare un secondo in più e portale a casa.

Acquista le tue due lampadine su Amazon a soli 9,99€ senza se e senza ma. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia quindi non perdere tempo, l’offerta non durerà per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.