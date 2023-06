Casa SMART, audio potente e sensore di temperatura: tutto in Echo Dot 5

Se sogni di rendere la tua casa un po’ più Smart in modo semplice, veloce e soprattutto efficace sappi che non devi fare altro che integrare Amazon Alexa all’interno del tuo appartamento. In che modo? Ovviamente optando per un dispositivo come Echo Dot di quinta generazione.

Echo Dot di 5a generazione: tutti i pregi di questo modello

Lo hai visto di tutte le forme e in tutti i colori ma ciò che rende qualunque modello di Echo Dot un vero successo è il suo essere piccolo e posizionabile praticamente ovunque. Questo dispositivo di Amazon, infatti, si adatta a ogni contesto e soprattutto lo puoi installare in salone, in cucina così come in stanza da letto senza mai preoccuparti che occupi troppo spazio.

In modo particolare, il modello 2022 viene venduto in tre colorazioni differenti ma nonostante questa piccola differenza estetica le caratteristiche rimangono invariate.

Grazie alla potenza di Amazon Alexa puoi sbloccare un sacco di funzioni innovative come ad esempio i timer, le sveglie, le informazioni, la riproduzione di contenuti multimediali e tanto altro ancora.

Novità assoluta rispetto al passato è la presenza del sensore di temperatura che ti permette di creare delle routine e di ottenere una gestione ottimale se decidi di integrare all’interno della tua Smart home dei dispositivi atti a questa funzione.

Ti ricordo, poi, che Echo Dot di quinta generazione integra al suo interno una cassa molto potente con un audio migliorato per voce più nitide, bassi più profondi e un suono di qualità superiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.