Casa SICURA giorno e notte con Blink Outdoor + Floodlight, oggi al 50%

Quando c’è da mettere sotto videosorveglianza la propria abitazione per ragioni di sicurezza non c’è scelta migliore della videocamera Blink Outdoor + Floodlight, quest’oggi in offerta shock su Amazon a un prezzo davvero imperdibile. Prendendo al volo lo sconto immediato del 50%, infatti, oggi ti bastano appena 69€ per avere a portata di mano un sistema di videosorveglianza sicuro e sempre affidabile.

La videocamera di sicurezza si connette facilmente al Wi-Fi di casa per comunicare sempre in tempo reale con il tuo smartphone, mentre il supporto ai faretti LED HD ti garantisce sempre piena illuminazione della zona circostante.

Solo su Amazon trovi il 50% di sconto sulla videocamera di sicurezza Blink Outdoor

Dotata di rilevazione del movimento in tempo reale e di supporto ad Amazon Alexa per il controllo vocale dell’impianto, il sistema di videosorveglianza permette anche di sfruttare le funzioni Live View con tanto di avvisi di movimento e attivazione automatica dei faretti.

Con uno sconto immediato del 50% su Amazon hai finalmente a portata di mano il sistema di sorveglianza a video di cui avevi tanto bisogno; metti subito nel carrello la videocamera con i faretti LED per riceverli direttamente a casa già nella giornata di domani senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.